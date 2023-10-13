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الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
فيديو
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13/10/2023 - 11:51
"أسبوع انتقام" | 6000 قنبلة تزن 4000 طن على غزة
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