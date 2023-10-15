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15/10/2023 - 22:46

رامي منصور | ماذا بعد عملية السابع من أكتوبر؟

ماذا بعد عملية السابع من أكتوبر؟

رامي منصور رئيس تحرير موقع "عرب48"

قد تكون لدى إسرائيل وأميركا أفضل الخطط العسكرية والقدرات التدميرية وأكبر حاملة طائرات، لكنها لا تملك القدرة على مصير الآخرين، ولا تتعلم من تجاربها السابقة، ولا تطرح سؤال اليوم التالي ماذا بعد. ففكرة سحق المقاومة هي مستحيلة، حتى لو حققت إسرائيل "نصرها" في القطاع من خلال كارثة إنسانية غير مسبوقة.

هل تسأل إسرائيل نفسها أن فكرة مثل فكرة "كرزاي أفغانستان" قد جُربت وفشلت؟ هل تظن أن فرض سلطة غير حماس على الغزيين ستمنع المقاومة؟ المقاومة ليست تشكيل فصائلي أو تنظيم، بل هي مسألة وجودية بالنسبة للفلسطيني للبقاء على أرضه.

لا يوجد في إسرائيل من يطرح مثل هذه الأسئلة، ولا من يسأل القيادة الإسرائيلية ماذا بعد؟ ألم يُجرب ذلك في لبنان 82، ولبنان 2006؟ ألم تُخرج منظمة التحرير من بيروت لكن سكان المطلة وكريات شمونة ما زالوا حتى اليوم في ملاجئهم؟ أليس كذلك؟ ماذا بعد؟

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