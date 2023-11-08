فيديو | فيديو
08/11/2023 - 11:05

توثيق | أطفال "يمرون" بمآسي النزوح

التعليقات

شاهد أيضاً

لليوم الـ33 | وتستمر الحياة؛ "إحنا شعب الجبارين"
لليوم الـ33 | وتستمر الحياة؛ "إحنا شعب الجبارين"
play-icon
play-icon

لليوم الـ33 | وتستمر الحياة؛ "إحنا شعب الجبارين"

غزة | أوكرانيات بين النازحين داخليًا
غزة | أوكرانيات بين النازحين داخليًا
play-icon
play-icon

غزة | أوكرانيات بين النازحين داخليًا

غزة | مسن أعياه التعب وعائلات مع أطفالها
غزة | مسن أعياه التعب وعائلات مع أطفالها
play-icon
play-icon

غزة | مسن أعياه التعب وعائلات مع أطفالها

توثيق | أطفال "يمرون" بمآسي النزوح
توثيق | أطفال "يمرون" بمآسي النزوح
play-icon
play-icon

توثيق | أطفال "يمرون" بمآسي النزوح

مقالات متعلقة

لليوم الـ33 | وتستمر الحياة؛
فيديو

لليوم الـ33 | وتستمر الحياة؛ "إحنا شعب الجبارين"

08/11/2023
غزة | أوكرانيات بين النازحين داخليًا
فيديو

غزة | أوكرانيات بين النازحين داخليًا

08/11/2023
غزة | مسن أعياه التعب وعائلات مع أطفالها
فيديو

غزة | مسن أعياه التعب وعائلات مع أطفالها

08/11/2023
توثيق | شهادات الأهالي في
فيديو

توثيق | شهادات الأهالي في "النزوح الداخلي"

08/11/2023