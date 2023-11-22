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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
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22/11/2023 - 11:53
فجر اليوم | نحو 100 شهيد بغارات على قطاع غزة
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