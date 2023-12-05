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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
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ملفات
رياضة
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05/12/2023 - 23:16
النزوح السوري | مخيم "الهجرة" وبرد الشتاء
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