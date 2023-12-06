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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
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ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
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06/12/2023 - 09:20
اليوم الـ61 | توسّع العدوان والمقاومة تشتد
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