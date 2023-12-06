فيديو | فيديو
06/12/2023 - 15:26

شهادة | نازحة اسمها فلسطين تروي قصتها

التعليقات

شاهد أيضاً

شهادة | نازحة اسمها فلسطين تروي قصتها
شهادة | نازحة اسمها فلسطين تروي قصتها
play-icon
play-icon

شهادة | نازحة اسمها فلسطين تروي قصتها

اليوم الـ61 | توسّع العدوان والمقاومة تشتد
اليوم الـ61 | توسّع العدوان والمقاومة تشتد
play-icon
play-icon

اليوم الـ61 | توسّع العدوان والمقاومة تشتد

جنوب القطاع | ينصبون خيامًا بجوار الحدود المصرية
جنوب القطاع | ينصبون خيامًا بجوار الحدود المصرية
play-icon
play-icon

جنوب القطاع | ينصبون خيامًا بجوار الحدود المصرية

النزوح السوري | مخيم "الهجرة" وبرد الشتاء
النزوح السوري | مخيم "الهجرة" وبرد الشتاء
play-icon
play-icon

النزوح السوري | مخيم "الهجرة" وبرد الشتاء

مقالات متعلقة

اليوم الـ61 | توسّع العدوان والمقاومة تشتد
فيديو

اليوم الـ61 | توسّع العدوان والمقاومة تشتد

06/12/2023
جنوب القطاع | ينصبون خيامًا بجوار الحدود المصرية
فيديو

جنوب القطاع | ينصبون خيامًا بجوار الحدود المصرية

06/12/2023
النزوح السوري | مخيم
فيديو

النزوح السوري | مخيم "الهجرة" وبرد الشتاء

05/12/2023
دير البلح | انتشال طفلة بعد 3 أيام تحت الركام
فيديو

دير البلح | انتشال طفلة بعد 3 أيام تحت الركام

05/12/2023