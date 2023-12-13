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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
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13/12/2023 - 14:51
قطاع غزة | خيام تغرق لا تستر ولا تقي برد الشتاء
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