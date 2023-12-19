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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
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رياضة
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19/12/2023 - 10:31
فجر اليوم | اشتباكات وقصف شرق وشمال خانيونس
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