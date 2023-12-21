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21/12/2023 - 21:34

الحركة الأسيرة | الاحتلال يفرج عن أسير بوضع خطير

هيئة الأسرى: نتائج التحقيق في استشهاد أبو عصب تؤكد تعرضه لجريمة اغتيال متعمدة
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