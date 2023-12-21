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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
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ملفات
رياضة
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21/12/2023 - 21:34
الحركة الأسيرة | الاحتلال يفرج عن أسير بوضع خطير
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هيئة الأسرى: نتائج التحقيق في استشهاد أبو عصب تؤكد تعرضه لجريمة اغتيال متعمدة
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