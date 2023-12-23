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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
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تحقيقات
صحة
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23/12/2023 - 10:41
شمال القطاع | تل الزعتر.. شهداء وجرحى ودمار وخراب
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