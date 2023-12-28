فيديو | فيديو
28/12/2023 - 15:33

نازحة: "ارحمونا.. حسبي الله بكل حد شايفنا وساكت"

التعليقات

شاهد أيضاً

نازحة: "ارحمونا.. حسبي الله بكل حد شايفنا وساكت"
نازحة: "ارحمونا.. حسبي الله بكل حد شايفنا وساكت"
play-icon
play-icon

نازحة: "ارحمونا.. حسبي الله بكل حد شايفنا وساكت"

لاهاي | مطالبة "الجنائية الدولية" بمحاكمة الاحتلال
لاهاي | مطالبة "الجنائية الدولية" بمحاكمة الاحتلال
play-icon
play-icon

لاهاي | مطالبة "الجنائية الدولية" بمحاكمة الاحتلال

الطفلة آيات: "بالحرب ممكن زهقانين وخايفين"
الطفلة آيات: "بالحرب ممكن زهقانين وخايفين"
play-icon
play-icon

الطفلة آيات: "بالحرب ممكن زهقانين وخايفين"

رفح | نازحة: "ارحمونا.. طالبين السترة لولادنا"
رفح | نازحة: "ارحمونا.. طالبين السترة لولادنا"
play-icon
play-icon

رفح | نازحة: "ارحمونا.. طالبين السترة لولادنا"

مقالات متعلقة

لاهاي | مطالبة
فيديو

لاهاي | مطالبة "الجنائية الدولية" بمحاكمة الاحتلال

28/12/2023
الطفلة آيات:
فيديو

الطفلة آيات: "بالحرب ممكن زهقانين وخايفين"

27/12/2023
رفح | نازحة:
فيديو

رفح | نازحة: "ارحمونا.. طالبين السترة لولادنا"

27/12/2023
لليوم الـ82 | على أنقاض منزله:
فيديو

لليوم الـ82 | على أنقاض منزله: "راضين لآخر نفس"

27/12/2023