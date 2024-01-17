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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
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ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
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17/01/2024 - 13:18
واشنطن | الشرطة تعتقل نشطاء "يغنّون لأجل غزة"
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