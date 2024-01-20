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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
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رياضة
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20/01/2024 - 13:23
جباليا | مساجد القطاع؛ دمار كلّي أو أضرار بالغة
غزة | نحو 300 مسجد مدمرة
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