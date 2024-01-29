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29/01/2024 - 16:41

القدس المحتلة | مؤتمر للاستيطان وتهجير الفلسطينيين

على وقع دعوات "الترانسفير": مؤتمر للاستيطان في غزة بمشاركة 12 وزيرا و15 عضو كنيست
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على وقع دعوات "الترانسفير": مؤتمر للاستيطان في غزة بمشاركة 12 وزيرا و15 عضو كنيست

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