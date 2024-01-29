اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
29/01/2024 - 16:41
القدس المحتلة | مؤتمر للاستيطان وتهجير الفلسطينيين
على صلة
على وقع دعوات "الترانسفير": مؤتمر للاستيطان في غزة بمشاركة 12 وزيرا و15 عضو كنيست
هل أعجبك المقال؟
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
القدس المحتلة | مؤتمر للاستيطان وتهجير الفلسطينيين
غزة | "الناس من الجوع نسيت الخطر"
نيويورك | الشرطة تعتقل نشطاء ضد الحرب
رفح | "مأوى وعيادة" لقطط مصابة في الحرب
مقالات متعلقة
فيديو
غزة | "الناس من الجوع نسيت الخطر"
27/01/2024
فيديو
نيويورك | الشرطة تعتقل نشطاء ضد الحرب
27/01/2024
فيديو
رفح | "مأوى وعيادة" لقطط مصابة في الحرب
26/01/2024
فيديو
غزة | الاحتلال يقصف تجمعًا ينتظر معونة غذائية
25/01/2024
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
اشترك الآن
التعليقات