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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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05/02/2024 - 18:31
لبنان | اللاجئون يترقبون بقلق شديد "مصير" الأونروا
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