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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
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ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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23/02/2024 - 08:17
جنوب القطاع | جدار إضافي على الحدود مع مصر
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