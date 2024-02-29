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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
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رياضة
ثقافة وفنون
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29/02/2024 - 10:36
نيويورك | "لأجل فلسطين؛ تظاهرة لـ24 ساعة"
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