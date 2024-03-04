فيديو | فيديو
04/03/2024 - 10:01

الدار البيضاء | آلاف المغاربة يطالبون بوقف تجويع غزة

التعليقات

شاهد أيضاً

الدار البيضاء | آلاف المغاربة يطالبون بوقف تجويع غزة
الدار البيضاء | آلاف المغاربة يطالبون بوقف تجويع غزة
play-icon
play-icon

الدار البيضاء | آلاف المغاربة يطالبون بوقف تجويع غزة

شمال القطاع | غزّاوي يستنكر طريقة إيصال المساعدات
شمال القطاع | غزّاوي يستنكر طريقة إيصال المساعدات
play-icon
play-icon

شمال القطاع | غزّاوي يستنكر طريقة إيصال المساعدات

جباليا | مناشدة؛ أمراض وأوبئة ولا ماء ولا طعام
جباليا | مناشدة؛ أمراض وأوبئة ولا ماء ولا طعام
play-icon
play-icon

جباليا | مناشدة؛ أمراض وأوبئة ولا ماء ولا طعام

جباليا | يناشدون العون من داخل قبو "اليمن السعيد"
جباليا | يناشدون العون من داخل قبو "اليمن السعيد"
play-icon
play-icon

جباليا | يناشدون العون من داخل قبو "اليمن السعيد"

مقالات متعلقة

شمال القطاع | غزّاوي يستنكر طريقة إيصال المساعدات
فيديو

شمال القطاع | غزّاوي يستنكر طريقة إيصال المساعدات

03/03/2024
جباليا | مناشدة؛ أمراض وأوبئة ولا ماء ولا طعام
فيديو

جباليا | مناشدة؛ أمراض وأوبئة ولا ماء ولا طعام

02/03/2024
جباليا | يناشدون العون من داخل قبو
فيديو

جباليا | يناشدون العون من داخل قبو "اليمن السعيد"

02/03/2024
نيويورك |
فيديو

نيويورك | "لأجل فلسطين؛ تظاهرة لـ24 ساعة"

29/02/2024