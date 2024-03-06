فيديو | فيديو
06/03/2024 - 11:41

شاطئ رفح | يقصدون البحر لعلّه يخفف أوجاعهم

التعليقات

شاهد أيضاً

شاطئ رفح | يقصدون البحر لعلّه يخفف أوجاعهم
شاطئ رفح | يقصدون البحر لعلّه يخفف أوجاعهم
play-icon
play-icon

شاطئ رفح | يقصدون البحر لعلّه يخفف أوجاعهم

شمال القطاع | نازح: "حاجز المرور عبر بصمة العين"
شمال القطاع | نازح: "حاجز المرور عبر بصمة العين"
play-icon
play-icon

شمال القطاع | نازح: "حاجز المرور عبر بصمة العين"

150 يومًا | غزة.. مراسلون يسردون انطباعاتهم
150 يومًا | غزة.. مراسلون يسردون انطباعاتهم
play-icon
play-icon

150 يومًا | غزة.. مراسلون يسردون انطباعاتهم

جنوب غزة | سيدات يجهزن الخبز للنازحين من الشمال
جنوب غزة | سيدات يجهزن الخبز للنازحين من الشمال
play-icon
play-icon

جنوب غزة | سيدات يجهزن الخبز للنازحين من الشمال

مقالات متعلقة

شمال القطاع | نازح:
فيديو

شمال القطاع | نازح: "حاجز المرور عبر بصمة العين"

06/03/2024
150 يومًا | غزة.. مراسلون يسردون انطباعاتهم
فيديو

150 يومًا | غزة.. مراسلون يسردون انطباعاتهم

05/03/2024
جنوب غزة | سيدات يجهزن الخبز للنازحين من الشمال
فيديو

جنوب غزة | سيدات يجهزن الخبز للنازحين من الشمال

05/03/2024
وتستمر الحياة | الخيام
فيديو

وتستمر الحياة | الخيام "تتزين" لاستقبال رمضان

04/03/2024