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المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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12/03/2024 - 10:07
رام الله | "لمن الزينة؟! للجوعى ومن تحت القصف؟"
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