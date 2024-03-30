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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
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30/03/2024 - 09:26
غزة | إحياء "الجمعة العظيمة" بأجواء الحزن
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