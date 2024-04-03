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وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
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ملفات
رياضة
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03/04/2024 - 08:20
القدس | الاحتلال يقمع الأهالي أثناء تشييع جنازة
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