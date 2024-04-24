فيديو | فيديو
24/04/2024 - 11:24

خانيونس | مشاهد لحجم الدمار وشهادات للأهالي

التعليقات

شاهد أيضاً

خانيونس | مشاهد لحجم الدمار وشهادات للأهالي
خانيونس | مشاهد لحجم الدمار وشهادات للأهالي
play-icon
play-icon

خانيونس | مشاهد لحجم الدمار وشهادات للأهالي

غزة | بالموسيقى والغناء يخفف عن أطفاله
غزة | بالموسيقى والغناء يخفف عن أطفاله
play-icon
play-icon

غزة | بالموسيقى والغناء يخفف عن أطفاله

خانيونس | محاولة لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي
خانيونس | محاولة لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي
play-icon
play-icon

خانيونس | محاولة لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي

قطاع غزة | ذوو رضيع مصاب يناشدون المساعدة
قطاع غزة | ذوو رضيع مصاب يناشدون المساعدة
play-icon
play-icon

قطاع غزة | ذوو رضيع مصاب يناشدون المساعدة

مقالات متعلقة

غزة | بالموسيقى والغناء يخفف عن أطفاله
فيديو

غزة | بالموسيقى والغناء يخفف عن أطفاله

24/04/2024
خانيونس | محاولة لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي
فيديو

خانيونس | محاولة لإعادة تأهيل مجمع ناصر الطبي

23/04/2024
قطاع غزة | ذوو رضيع مصاب يناشدون المساعدة
فيديو

قطاع غزة | ذوو رضيع مصاب يناشدون المساعدة

22/04/2024
الضفة الغربية | شهادات من مخيم نور شمس
فيديو

الضفة الغربية | شهادات من مخيم نور شمس

22/04/2024