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الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
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24/04/2024 - 11:24
خانيونس | مشاهد لحجم الدمار وشهادات للأهالي
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