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25/04/2024 - 11:31

شمال القطاع | مكرهة صحية وتلوث بيئي غير مسبوق

النفايات.. قاتل صامت يتربص بأهالي قطاع غزة
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