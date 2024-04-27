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27/04/2024 - 11:05

ألمانيا | قمع الشرطة يلاحق مناهضي الحرب على غزة

تقرير: ألمانيا.. نشطاء ضد الحرب يتعرضون للقمع
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تقرير: ألمانيا.. نشطاء ضد الحرب يتعرضون للقمع

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