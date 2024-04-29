فيديو | فيديو
29/04/2024 - 07:54

رفح | طلاب غزة يشكرون طلاب العالم

التعليقات

شاهد أيضاً

رفح | طلاب غزة يشكرون طلاب العالم
رفح | طلاب غزة يشكرون طلاب العالم
play-icon
play-icon

رفح | طلاب غزة يشكرون طلاب العالم

رفح | فريق تطوعي يذكّر بأسماء الأطفال الشهداء
رفح | فريق تطوعي يذكّر بأسماء الأطفال الشهداء
play-icon
play-icon

رفح | فريق تطوعي يذكّر بأسماء الأطفال الشهداء

غزة | ألواح شمسية لإضاءة شوارع عامة
غزة | ألواح شمسية لإضاءة شوارع عامة
play-icon
play-icon

غزة | ألواح شمسية لإضاءة شوارع عامة

ألمانيا | قمع الشرطة يلاحق مناهضي الحرب على غزة
ألمانيا | قمع الشرطة يلاحق مناهضي الحرب على غزة
play-icon
play-icon

ألمانيا | قمع الشرطة يلاحق مناهضي الحرب على غزة

مقالات متعلقة

رفح | فريق تطوعي يذكّر بأسماء الأطفال الشهداء
فيديو

رفح | فريق تطوعي يذكّر بأسماء الأطفال الشهداء

27/04/2024
غزة | ألواح شمسية لإضاءة شوارع عامة
فيديو

غزة | ألواح شمسية لإضاءة شوارع عامة

27/04/2024
ألمانيا | قمع الشرطة يلاحق مناهضي الحرب على غزة
فيديو

ألمانيا | قمع الشرطة يلاحق مناهضي الحرب على غزة

27/04/2024
شمال القطاع | مكرهة صحية وتلوث بيئي غير مسبوق
فيديو

شمال القطاع | مكرهة صحية وتلوث بيئي غير مسبوق

25/04/2024