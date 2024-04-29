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29/04/2024 - 06:33

غزة | طفل: "ضربني الجيش وأنا كنت أبكي"

حكاية طفل غزّي اعتدى عليه جنود الاحتلال وحطموا سماعة أذنه الطبية
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حكاية طفل غزّي اعتدى عليه جنود الاحتلال وحطموا سماعة أذنه الطبية

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