اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
29/04/2024 - 06:33
غزة | طفل: "ضربني الجيش وأنا كنت أبكي"
على صلة
حكاية طفل غزّي اعتدى عليه جنود الاحتلال وحطموا سماعة أذنه الطبية
هل أعجبك المقال؟
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
غزة | أحد الشعانين المبارك في كنيسة برفيريوس
رفح | طلاب غزة يشكرون طلاب العالم
غزة | طفل: "ضربني الجيش وأنا كنت أبكي"
رفح | فريق تطوعي يذكّر بأسماء الأطفال الشهداء
مقالات متعلقة
فيديو
غزة | أحد الشعانين المبارك في كنيسة برفيريوس
29/04/2024
فيديو
رفح | طلاب غزة يشكرون طلاب العالم
29/04/2024
فيديو
رفح | فريق تطوعي يذكّر بأسماء الأطفال الشهداء
27/04/2024
فيديو
غزة | ألواح شمسية لإضاءة شوارع عامة
27/04/2024
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
اشترك الآن
التعليقات