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04/05/2024 - 23:17

شمال القطاع | رغم الحرب.. افتتاح روضة أطفال في غزة

تقرير: افتتاح روضة للأطفال في غزة رغم استمرار الحرب
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تقرير: افتتاح روضة للأطفال في غزة رغم استمرار الحرب

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