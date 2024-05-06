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06/05/2024 - 12:47

عدنان البرش | اعتقال واستشهاد بسجون الاحتلال

وزارة الصحة في غزة: حصيلة شهداء الكوادر الطبية ترتفع إلى 492
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