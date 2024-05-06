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06/05/2024 - 09:12

وسط القطاع | متظاهرون يطالبون "الأونروا" بحقوقهم

غزة.. نازحون يتظاهرون مطالبين "أونروا" القيام بمهماتها
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غزة.. نازحون يتظاهرون مطالبين "أونروا" القيام بمهماتها

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