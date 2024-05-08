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08/05/2024 - 11:31

صحافة تحت النار | رسالة من زملاء إعلاميين في غزة

تقرير: الجيش الإسرائيلي قصف 77 منزلا لصحافيين وعائلاتهم بغزة
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تقرير: الجيش الإسرائيلي قصف 77 منزلا لصحافيين وعائلاتهم بغزة

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