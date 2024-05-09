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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
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ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
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09/05/2024 - 10:57
غزة | "سنواصل الغناء.. نحن على قيد الحياة"
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يتجولان فوق الأنقاض وبالغناء ينقلان أنين غزة
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