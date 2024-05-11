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11/05/2024 - 15:52

غزة | قذيفة تنهي حلم مئات الغزيين بالإنجاب

بعضهم انتظر 30 عامًا: إسرائيل تقضي على حلم مئات الغزيّين بالإنجاب
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