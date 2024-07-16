فيديو | فيديو
16/07/2024 - 12:50

النصيرات | طلاب "إدوارد سعيد" يعزفون للأطفال

التعليقات

شاهد أيضاً

جباليا | من منزله المدمر يجتاز مناقشة الدكتوراه
جباليا | من منزله المدمر يجتاز مناقشة الدكتوراه
play-icon
play-icon

جباليا | من منزله المدمر يجتاز مناقشة الدكتوراه

النصيرات | طلاب "إدوارد سعيد" يعزفون للأطفال
النصيرات | طلاب "إدوارد سعيد" يعزفون للأطفال
play-icon
play-icon

النصيرات | طلاب "إدوارد سعيد" يعزفون للأطفال

توثيق | معزز عبيات.. تفاصيل تعذيبه في سجون الاحتلال
توثيق | معزز عبيات.. تفاصيل تعذيبه في سجون الاحتلال
play-icon
play-icon

توثيق | معزز عبيات.. تفاصيل تعذيبه في سجون الاحتلال

مخيم البريج | الباركور .. بين أطلال منازلهم المدمرة
مخيم البريج | الباركور .. بين أطلال منازلهم المدمرة
play-icon
play-icon

مخيم البريج | الباركور .. بين أطلال منازلهم المدمرة

مقالات متعلقة

جباليا | من منزله المدمر يجتاز مناقشة الدكتوراه
فيديو

جباليا | من منزله المدمر يجتاز مناقشة الدكتوراه

16/07/2024
توثيق | معزز عبيات.. تفاصيل تعذيبه في سجون الاحتلال
فيديو

توثيق | معزز عبيات.. تفاصيل تعذيبه في سجون الاحتلال

15/07/2024
مخيم البريج | الباركور .. بين أطلال منازلهم المدمرة
فيديو

مخيم البريج | الباركور .. بين أطلال منازلهم المدمرة

13/07/2024
مفاتيح المنازل | رمز الأمل في عودة العائلات النازحة
فيديو

مفاتيح المنازل | رمز الأمل في عودة العائلات النازحة

11/07/2024