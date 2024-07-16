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الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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16/07/2024 - 13:46
جباليا | من منزله المدمر يجتاز مناقشة الدكتوراه
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