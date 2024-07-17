اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
17/07/2024 - 15:23
شهادة | طبيب يروي تفاصيل تعذيبه بسجون الاحتلال
هل أعجبك المقال؟
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
شهادة | طبيب يروي تفاصيل تعذيبه بسجون الاحتلال
دير البلح | أطفال.. ينبشون القمامة بحثًا عن طعام
جباليا | من منزله المدمر يجتاز مناقشة الدكتوراه
النصيرات | طلاب "إدوارد سعيد" يعزفون للأطفال
مقالات متعلقة
فيديو
دير البلح | أطفال.. ينبشون القمامة بحثًا عن طعام
17/07/2024
فيديو
جباليا | من منزله المدمر يجتاز مناقشة الدكتوراه
16/07/2024
فيديو
النصيرات | طلاب "إدوارد سعيد" يعزفون للأطفال
16/07/2024
فيديو
توثيق | تفاصيل تعذيب عبيات في سجون الاحتلال
15/07/2024
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
اشترك الآن
التعليقات