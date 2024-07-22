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المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
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22/07/2024 - 16:13
خانيونس | تحديًا للحرب؛ "كافيه نت" لمساعدة الأهالي
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