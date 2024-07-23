اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
23/07/2024 - 06:44
غزة | لا خيارات للأهالي؛ "الهروب من الموت وإليه"
هل أعجبك المقال؟
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
نازحة من المواصي: "وإحنا بخيمنا.. طبوا علينا طخ"
غزة | لا خيارات للأهالي؛ "الهروب من الموت وإليه"
خانيونس | تحديًا للحرب؛ "كافيه نت" للأهالي
صنعاء | "قصف الحديدة لن يثنينا عن نصرة فلسطين"
مقالات متعلقة
فيديو
نازحة من المواصي: "وإحنا بخيمنا.. طبوا علينا طخ"
23/07/2024
فيديو
خانيونس | تحديًا للحرب؛ "كافيه نت" للأهالي
22/07/2024
فيديو
صنعاء | "قصف الحديدة لن يثنينا عن نصرة فلسطين"
22/07/2024
فيديو
الجنوب اللبناني | جانب من معاناة البلدات الحدودية
20/07/2024
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
اشترك الآن
التعليقات