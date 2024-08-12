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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
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ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
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12/08/2024 - 12:47
الجنوب اللبناني | عيترون؛ واحدة من أكثر القرى تضررًا
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