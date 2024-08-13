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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
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13/08/2024 - 09:51
قطاع غزة | أطفال بين فكي الحرب؛ والجوع والمرض
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