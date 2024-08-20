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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
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ملفات
رياضة
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20/08/2024 - 19:57
بيت لحم | عائلة تكافح لحماية أرضها بمنطقة المخرور
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