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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
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ملفات
رياضة
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22/08/2024 - 08:34
غزة | 1.7 مليون فلسطيني بعُشر مساحة القطاع
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