فيديو | فيديو
29/08/2024 - 07:36

الخليل | إذنا؛ الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين

التعليقات

شاهد أيضاً

الخليل | إذنا؛ الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين
الخليل | إذنا؛ الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين
play-icon
play-icon

الخليل | إذنا؛ الأهالي يتصدون لهجوم مستوطنين

تقرير | توجهات إسرائيلية للتعامل مع الضفة كغزة
تقرير | توجهات إسرائيلية للتعامل مع الضفة كغزة
play-icon
play-icon

تقرير | توجهات إسرائيلية للتعامل مع الضفة كغزة

الضفة "تحت النار" | جنين وطولكرم وطوباس ونابلس
الضفة "تحت النار" | جنين وطولكرم وطوباس ونابلس
play-icon
play-icon

الضفة "تحت النار" | جنين وطولكرم وطوباس ونابلس

حملة التطعيم | عيادات وفرق صحية متنقلة
حملة التطعيم | عيادات وفرق صحية متنقلة
play-icon
play-icon

حملة التطعيم | عيادات وفرق صحية متنقلة

مقالات متعلقة

تقرير | توجهات إسرائيلية للتعامل مع الضفة كغزة
فيديو

تقرير | توجهات إسرائيلية للتعامل مع الضفة كغزة

28/08/2024
الضفة
فيديو

الضفة "تحت النار" | جنين وطولكرم وطوباس ونابلس

28/08/2024
حملة التطعيم | عيادات وفرق صحية متنقلة
فيديو

حملة التطعيم | عيادات وفرق صحية متنقلة

27/08/2024
غزة | والدة سيلا:
فيديو

غزة | والدة سيلا: "كل ما أريده أن تضحك مرة أخرى"

27/08/2024