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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
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رياضة
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18/09/2024 - 17:00
أريحا | تفاصيل "هجوم المستوطنين" على مدرسة
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