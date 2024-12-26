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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
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رياضة
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26/12/2024 - 16:13
الضفة | طولكرم؛ دمار بالمنازل والمتاجر والبنية التحتية
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