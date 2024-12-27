فيديو | فيديو
27/12/2024 - 11:30

القطاع | شهداء أطفال وجرحى باستهداف منزل سكني

التعليقات

شاهد أيضاً

القطاع | شهداء أطفال وجرحى باستهداف منزل سكني
القطاع | شهداء أطفال وجرحى باستهداف منزل سكني
play-icon
play-icon

القطاع | شهداء أطفال وجرحى باستهداف منزل سكني

الضفة | طولكرم؛ دمار بالمنازل والمتاجر والبنية التحتية
الضفة | طولكرم؛ دمار بالمنازل والمتاجر والبنية التحتية
play-icon
play-icon

الضفة | طولكرم؛ دمار بالمنازل والمتاجر والبنية التحتية

غزة | منذ 7 أكتوبر: 201 صحفي وصحفية شهداء
غزة | منذ 7 أكتوبر: 201 صحفي وصحفية شهداء
play-icon
play-icon

غزة | منذ 7 أكتوبر: 201 صحفي وصحفية شهداء

غزة | ميلاد حزين؛ قصة مسنين في "خيمتهما" الباردة
غزة | ميلاد حزين؛ قصة مسنين في "خيمتهما" الباردة
play-icon
play-icon

غزة | ميلاد حزين؛ قصة مسنين في "خيمتهما" الباردة

مقالات متعلقة

الضفة | طولكرم؛ دمار بالمنازل والمتاجر والبنية التحتية
فيديو

الضفة | طولكرم؛ دمار بالمنازل والمتاجر والبنية التحتية

26/12/2024
غزة | منذ 7 أكتوبر: 201 صحفي وصحفية شهداء
فيديو

غزة | منذ 7 أكتوبر: 201 صحفي وصحفية شهداء

26/12/2024
غزة | ميلاد حزين؛ قصة مسنين في
فيديو

غزة | ميلاد حزين؛ قصة مسنين في "خيمتهما" الباردة

26/12/2024
غزة | قداس الميلاد؛ من أجل الشهداء وضحايا الحرب
فيديو

غزة | قداس الميلاد؛ من أجل الشهداء وضحايا الحرب

25/12/2024