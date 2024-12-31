اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
بودكاست
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
الورشة
ملفات
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
31/12/2024 - 11:19
غزة | 81 بالمئة من خيام النازحين مهترئة
هل أعجبك المقال؟
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
غزة | 81 بالمئة من خيام النازحين مهترئة
سورية | التحديات كبيرة أمام عودة النازحين واللاجئين
توثيق | شهادات إضافية يرويها أسرى أفرج عنهم
القطاع | شهداء أطفال وجرحى باستهداف منزل سكني
مقالات متعلقة
فيديو
سورية | التحديات كبيرة أمام عودة النازحين واللاجئين
30/12/2024
فيديو
توثيق | شهادات إضافية يرويها أسرى أفرج عنهم
30/12/2024
فيديو
القطاع | شهداء أطفال وجرحى باستهداف منزل سكني
27/12/2024
فيديو
الضفة | طولكرم؛ دمار بالمنازل والمتاجر والبنية التحتية
26/12/2024
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن
التعليقات