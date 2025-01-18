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اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
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رياضة
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18/01/2025 - 09:43
أطفال غزة | مسؤوليات تفوق أعمارهم؛ أفرحتهم الهدنة
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