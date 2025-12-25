اشترك بالنشرة البريدية
بحث
إغلاق
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
القائمة
الرئيسية
محليات
فلسطينيات
إسرائيليات
أخبار عربية ودولية
مقالات وآراء
ملفات
المزيد
الأخبار
الجولان المحتل
اقتصاد
وثائق
د. عزمي بشارة
مجلة عرب 48
شباب ومجتمع
بودكاست
الورشة
رياضة
ثقافة وفنون
علوم وتكنولوجيا
ميديا
تحقيقات
صحة
رمضان
فسحة
فيديو
ترجمان
البث المباشر
فيديو
|
فيديو
25/12/2025 - 08:15
مدينة غزة | وقفة للمطالبة بالكرافانات والإعمار
0
أعجبني
0
لم يعجبني
التعليقات
شاهد أيضاً
مدينة غزة | وقفة للمطالبة بالكرافانات والإعمار
القدس | سجال في تقرير للأسوشيتد عن الهدم
الخليل | تفاصيل اعتداء المستوطنين في السموع
القطاع | فعالية دعم وإسناد للأسرى بسجون الاحتلال
مقالات متعلقة
فيديو
القدس | سجال في تقرير للأسوشيتد عن الهدم
24/12/2025
فيديو
الخليل | تفاصيل اعتداء المستوطنين في السموع
24/12/2025
فيديو
القطاع | فعالية دعم وإسناد للأسرى بسجون الاحتلال
23/12/2025
فيديو
سورية | زينة وموسيقى الميلاد تعود إلى إدلب
23/12/2025
الاشتراك في النشرة البريدية
اشترك بالنشرة البريدية الان ولا تفوت الاخبار الجديدة والحصرية
الاسم
البريد الإلكتروني
تأكيد عنوان البريد الإلكتروني
أسمح لعرب 48 بإرسال النشرة الإخبارية لي
اشترك الآن
التعليقات